L'ancien international sénégalais Fadiga déçu par l'attitude de Lionel Messi

Sur le point de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi fait déjà parler de lui. L’attaquant argentin est pisté par Manchester City. L’ancien international sénégalais Fadiga se dit étonné et déçu. L'affaire Lionel Messi est devenue l’une des épisodes de ce mercato tandis que la situation au FC Barcelone est littéralement catastrophique. Consultant du soir sur La Tribune, Fadiga donne son avis sur la déclaration de Lionel Messi après la lourde défaite du FC Barcelone.



« Il n’y a plus rien à dire sur le joueur qu’est Lionel Messi. Il incarne selon moi le FC Barcelone, je ne le voyais pas aller autre part. Son choix m’étonne, car personne n’y aurait cru il y a deux mois, et me déçoit, car ça fait longtemps qu’il est passé au-dessus du club. Les entraîneurs, certains joueurs : il décide de beaucoup de choses. Il aurait dû rester malgré la galère du Barça. Je prends l’exemple de Gigi Buffon. La Juventus descend, il diminue son salaire et il reste. Messi, ce n’est pas une histoire d’argent, c’est un mal-être à l’heure actuelle. Quand tu es capitaine d’un navire, tu ne le quittes pas quand il coule. Je trouve ça très indélicat de sa part, c’est une question de principe. C’est grâce au Barça qu’il est arrivé à ce niveau. S’ils avaient gagné la Champions League, j’aurais encore compris qu’il s’en aille… mais pas quand l’équipe va aussi mal. J’insiste : tu ne quittes pas le navire quand celui-ci coule ! », a-t-il déclaré.