L'ancienne ministre Aminata Lo Dieng et son frère placés sous mandat de dépôt

Aminata Lô Dieng, l’ancienne ministre sous Wade arrêtée vendredi dernier par la gendarmerie de Ouakam, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt ce lundi. Elle est poursuivie pour "outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, violation du couvre-feu et usurpation de fonction".



Le même sort a été réservé à son frère visé lui pour "violation de la loi sur le couvre-feu et conduite sans permis". Ils seront jugés, devant le tribunal des flagrants délits, ce mercredi.