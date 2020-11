L’arène sénégalaise en deuil: Décès de l’ancien lutteur Balla Baye 1

Une mauvaise nouvelle vient encore de s'abattre sur le monde de la lutte il s'agit du décès de Balla Gaye 1, coach de Balla Gaye 2 le Lion de Guédiawaye. En effet, depuis des années, Père Balla était alité et sollicité le soutien des personnes de bonne volonté et surtout le monde de la lutte pour ses soins médicaux. C'est ainsi que l'association des anciennes gloires avait mobilisé les moyens pour lui octroyer des dons. Mais depuis lors, il avait diminué ses sorties car il était toujours souffrant.



Et c'est finalement ce dimanche matin que l'on a appris qu'il a rendu l'âme. Et en cette douloureuse circonstance, Lutte TV présente ses sincères condoléances au monde de la lutte, à sa famille éplorée et prions pour le repos éternel de son âme. Que la terre lui soit légère.



Source: Lutte TV