L'armée israélienne annonce avoir «éliminé» un commandant du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a annoncé lundi 4 novembre avoir «éliminé» un commandant local du Hezbollah dans le sud du Liban, où elle mène une campagne de bombardements intenses et d'incursions terrestres contre le mouvement islamiste libanais. L'armée «a frappé et éliminé Abou Ali Rida, le commandant de la région de Baraachit, dans le sud du Liban», a-t-elle indiqué dans un communiqué.



Abou Ali Rida «était chargé de planifier et de mener des attaques de roquettes et de missiles anti-char contre les troupes israéliennes et supervisait les activités terroristes du Hezbollah dans la région», a ajouté l'armée.

Rfi

