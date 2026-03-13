Propos de Cheikh Bara Ndiaye: Elimane Kane demande au Procureur de s’autosaisir du dossier

Au cours de l'examen du Projet de loi visant à durcir les sanctions contre l'homosexualité au Sénégal, le mercredi 11 mars, Cheikh Bara Ndiaye, député de Pastef (parti au pouvoir), a tenu des propos jugés désobligeants envers le Président Diomaye Faye. Face à cette situation, le président de Legs Africa, Elimane Kane, a demandé au Procureur de la République de s’autosaisir de l'affaire, ce vendredi 13 mars.



«Je pense que le Procureur doit demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de ce député qui a eu une attitude excessive dans l'hémicycle face à tout le peuple sénégalais et à l'endroit d'une institution de la République qui est le président de la République, parce que c'était transmis en direct à la télévision nationale», a-t-il déclaré, sur les ondes de la Radio Futur Média.



Le président de Legs Africa a aussi indiqué que «le Président de la République est une institution et les institutions sont protégées», ajoutant qu'il ne doit pas «être agressé de la sorte par un quelconque sénégalais ou un étranger».



En poursuivant son explication, il a précisé que l’immunité parlementaire est donnée au député pour qu’il puisse « faire convenablement son travail de représentant du peuple», ajoutant que «attaquer une institution n'est pas un mandat». «Je pense que c'est à ce niveau-là que ce type de comportement doit être définitivement arrêté et pour que ça puisse l'être, il faut que la justice» règle la situation, a-t-il soutenu.