Moyen-Orient : le Conseil de sécurité de l’ONU «condamne fermement les attaques iraniennes» dans la région

Le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) a adopté, mercredi 11 mars, une résolution «condamnant fermement les attaques iraniennes contre plusieurs pays de la région, notamment des États du Golfe et la Jordanie», selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’Ambassade d’Israel au Sénégal.



«Le texte, présenté par Bahreïn, au nom du Conseil de coopération du Golfe, a recueilli un soutien exceptionnel : il a été cosigné par 135 pays et aucun État n’a voté contre, bien que la Russie et la Chine se soient abstenues», précise la note. Par ailleurs, cette résolution souligne que les attaques iraniennes «constituent une violation du droit international et posent une menace grave à la paix et à la sécurité internationales, envoyant un message clair de l’ensemble de la communauté internationale face à l’agression».



Le conflit au Moyen-Orient a débuté le 28 février 2026, après que les autorités Américano-israéliennes ont lancé des «attaques préventives» contre l’Iran, tuant le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei. Au 13e jour de ce conflit, plus de 500 décès ont été enregistrés en Iran, qui a décidé de riposter en attaquant toutes les infrastructures et bases militaires des américains dans la région.