L'armée israélienne revendique la mort de 15 membres du Hezbollah dans le sud du Liban

► L'armée israélienne annonce avoir déployé des unités d'infanterie et de blindés supplémentaires au sud du Liban. La 36e division blindée de l'armée, qui comprend la brigade Golani, la 188e brigade blindée et la brigade Etzioni, a rejoint l'incursion terrestre, a-t-elle indiqué. Israël a pour l'heure fait état de huit morts parmi ses soldats sur le territoire libanais.



► Après l'attaque massive de missiles lancée par l'Iran le 1er octobre contre Israël, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, déclaré « persona non grata » en Israël, dénonce le « cycle écœurant » des violences en appelant à un cessez-le-feu. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à New York, la Chine et d'autres pays ont par ailleurs dit leur préoccupation face à l'escalade au Moyen-Orient. Le président américain, Joe Biden, s'est dit, lui, opposé à des frappes israéliennes contre les installations nucléaires civiles de l'Iran.



► Les bombardements israéliens sur Beyrouth se sont poursuivis dans la nuit de mercredi à jeudi. Six personnes sont mortes ce jeudi lors d'une frappe sur un centre de secours du Hezbollah en plein cœur de la capitale libanaise.





Le Hezbollah dit avoir repoussé une tentative d'avancée israélienne dans le sud du Liban



Le Hezbollah a affirmé jeudi avoir repoussé une tentative d'avancée israélienne à la frontière dans le sud du Liban, où l'armée israélienne dit mener des opérations limitées et localisées. Le Hezbollah « a repoussé avec des tirs d'artillerie une tentative des forces ennemies israéliennes d'avancer vers la porte de Fatima », sur le mur de béton et de grillage longeant la frontière entre Israël et le Liban, selon le communiqué du mouvement pro-iranien.



L'armée israélienne affirme avoir attaqué un bâtiment du Hezbollah dans le sud du Liban



L’armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mercredi à jeudi « un bâtiment où opéraient plusieurs membres » du Hezbollah dans la commune de Bint Jabal, dans le sud du Liban. « De nombreuses armes utilisées par l’organisation étaient stockées dans le bâtiment », a-t-elle indiqué dans un communiqué sur le réseau X, dans lequel elle revendique aussi la mort de quinze membres du Hezbollah au cours de cette attaque.



L'Iran annonce la réouverture de son espace aérien



L'Iran a annoncé la réouverture de son espace aérien, fermé pendant plus de 24 heures pour des raisons de sécurité. Les vols ont repris, a déclaré l'autorité de l'aviation civile. Téhéran avait fermé son espace aérien mardi soir en prévision d'éventuelles représailles à ses tirs de missiles contre Israël.



Au Yémen, les rebelles houthis disent avoir mené une attaque de drones contre Israël



Les Houthis ont mené « une opération militaire visant une cible majeure dans la région de Jaffa (un quartier de Tel-Aviv, ndlr) en Palestine occupée avec un certain nombre de drones », a déclaré leur porte-parole militaire, Yahya Saree, sans préciser quand avait eu lieu l'attaque. « Les drones ont atteint leur cible sans que l'ennemi puisse les intercepter ou les abattre », a-t-il ajouté.



L'armée israélienne a affirmé de son côté dans la nuit avoir « intercepté une cible aérienne suspecte au large de la région de Dan, dans le centre d'Israël », sans donner plus de détails. Mercredi, les Houthis avaient déjà dit avoir tiré trois missiles sur Israël, au lendemain d'une attaque iranienne avec des missiles contre le territoire israélien.



À Beyrouth, les journalistes travaillent sous étroite surveillance du Hezbollah



Dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, un simple échange avec un habitant du quartier peut donner lieu à un contrôle d'identité par les hommes du groupe islamiste pro-iranien qui quadrillent les rues. Vendredi dernier, le jour de l'attaque massive qui a tué Hassan Nasrallah, il a suffi de quelques secondes d'interview avec un passant pour voir débouler deux hommes en scooter venus photographier nos papiers d'identité, rapporte notre envoyée spéciale sur place, Aabla Jouanidi.



C'est la guerre et le Hezbollah cherche à maîtriser sa communication. Mercredi, il a organisé pour les journalistes locaux et étrangers une tournée des zones récemment détruites par les frappes israéliennes. Le porte-parole du parti, Mohammad Afif, invitant les reporters à aller constater par eux-mêmes que les immeubles détruits n'avaient pas de vocation militaire, comme le décrit l'armée israélienne.



Israël reconnaît que plusieurs de ses bases aériennes ont été touchées par des missiles balistiques iraniens



Selon l’agence officielle libanaise NNA, l’armée israélienne a effectué dix-sept raids sur Beyrouth et sa banlieue sud, dans la nuit de mercredi à jeudi. Israël a émis pendant la nuit de nouveaux ordres d’évacuations dans le fief du Hezbollah de la capitale libanaise et pour la première fois depuis l’attaque iranienne du 1er octobre, Israël reconnaît désormais que plusieurs de ses bases aériennes ont été touchées par des missiles balistiques, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



L’armée de l’air israélienne souligne cependant que les dégâts occasionnés par cette attaque sont minimes. Le matériel volant n’a pas été touché et il n'y a pas eu de perte de personnels. Une source militaire indique encore que les dommages causés n'ont pas été suffisamment importants pour entraver l'efficacité de l'aviation israélienne qui poursuit ses frappes à Gaza et au Liban, en particulier à Beyrouth.



Israël a également annoncé la mort de huit de ses soldats lors de combats au Liban sud. Un affrontement qui aurait fait plus de 30 morts du côté du Hezbollah, selon un porte-parole militaire israélien. Mercredi, l’armée avait indiqué qu’une nouvelle division, la 36e allait participer aux combats dans ce secteur. Elle est composée de forces spéciales, de blindés et d’unités d’infanterie. Quatre brigades supplémentaires de réservistes ont par ailleurs été mobilisés pour ce qui est qualifié de « missions opérationnelles dans le nord du pays ».



Que sait-on des défenses aériennes de l'Iran ?



L'Iran garde un voile opaque sur ses moyens stratégiques militaires. Le peu que l'on sache apparait dans les salons d'armement internationaux, dans des rapports d'Agences de renseignements américains et dans quelques reportages de médias spécialisés.



On sait cependant qu'en cas d'attaque militaire israélienne, l'Iran dispose de plusieurs systèmes de défenses longue portée. L'air Défense 200 par exemple, de sa propre fabrication, est capable en théorie d'intercepter six missiles simultanément. Le tout à 200 km maximum. C'est en tout cas comme ça que l'Iran a tenté de vendre ce système au Salon de l'Armement DimDex au Qatar cette année.



L'Iran dispose aussi d'armes du même genre de fabrication russe allant jusqu'à 400 km de portée. Un système qu'il a acheté il y a presque dix ans, selon le Washington Post. Mais où sont disposés ces systèmes à l'heure actuelle ? Impossibles de savoir, mais ils semblent loin d'être impénétrables, car en juillet dernier, une frappe Israélienne a tué le chef du Hamas, en plein Téhéran.



La population iranienne entre inquiétude et impuissance



Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a promis que l'Iran « paierait le prix » de son attaque de mercredi contre l'État hébreu. Dans l'attente d'une potentielle riposte, la population iranienne oscille entre inquiétude et impuissance. Écoutez le témoignage de cette habitante de Téhéran qui souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité.