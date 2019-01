L’armée zimbabwéenne accusée de 'torture systématique' sur des manifestants.

Les rapports détaillés de la commission font état de l'entrée nocturne des forces de sécurité dans des maisons et du fait que des hommes, et même des garçons d'à peine 11 ans, ont allongés sur le sol et battus.



"Le déploiement de l'armée pour réprimer les troubles a entraîné des pertes en vies humaines, des blessures corporelles graves et d'autres violations des droits de l'homme, mais le gouvernement continue de procéder à de tels déploiements", indique le communiqué.



D'autres rapports indiquent qu'au moins 12 personnes ont été tuées et des personnes soignées pour des entailles et des blessures par balle.



Que dit le président Mnangagwa ?

Lundi, M. Mnangagwa, a interrompu un voyage en Europe pour faire face aux troubles qui persistent dans le pays.



Il devait assister au sommet économique de Davos, où il devait chercher des investissements pour le Zimbabwe.



De retour à Harare, il a invité ses compatriotes, via Twitter, à travailler ensemble afin de résoudre la crise économique qui secoue le pays.



Dans une série de tweets, il a déclaré que la violence ou la mauvaise conduite des forces de sécurité était "inacceptable et constituait une trahison du nouveau Zimbabwe".