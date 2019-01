L’association des Ingénieurs géologues rend hommage au professeur Ouseynou Dia

L’association des Ingénieurs géologues a rendu hommage au professeur Ouseynou Dia, qui s’est battu, selon Ibrahima Diaw, « pour que l’Afrique forme ses propres ingénieurs et soit indépendante et autonome en matière de prospection et d’exploitation minière ». En marge de la célébration de cet hommage, ces ingénieurs ont aussi échangé sur le « modèle d’évaluation et de partage de la rente issue de l’industrie extractive : cas du pétrole et du gaz ».



« L’association des ingénieurs géologues a jugé nécessaire de rendre hommage à un homme qui a une grande qualité, qui a consacré sa vie à l’atteinte d’un objectif qui est un objectif panafricaniste. C'est-à-dire, il fallait que l’Afrique forme ces propres ingénieurs et soit indépendante et autonome en matière de prospection et d’exploitation minière. Je veux citer le professeur Ouseynou Dia, qui durant toute sa vie a formé des gens, travaillé sur le domaine des géosciences », témoigne Ibrahima Diaw, Président des ingénieurs géologue de l’Institut des Sciences de la Terre (IST).



Pour lui, «au regard de ce qu'est devenu l’environnement minier aujourd’hui, les directeurs de compagnies miniers de renommé, et de rang internationaux, sont de purs produit de l’IST. Ouseynou Dia a réussi son pari de rendre l’Afrique de manière générale, le Sénégal en particulier autonome en matière de ressources humaines dans les mines ».