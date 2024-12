L’aveu de Kylian Mbappé sur son rôle de capitaine avec les Bleus

Kylian Mbappé trouve que le public français est injuste avec lui. Devenu capitaine de l’équipe de France après l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris, recordman de sélections en Bleu (145 capes), le joueur du Real Madrid estime recevoir un traitement différent de celui de son prédécesseur. « Je n’ai pas le même brassard qu’Hugo (Lloris). Moi, on me demande beaucoup de choses. C’est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. J’étais là, je voyais bien. Griezmann était parfaitement légitime. Le coach m’a dit : "ça te ferait quoi d’être capitaine de l’équipe de France ? Ce serait un honneur". Je n’aurais rien retourné s’il ne me l’avait pas donné », a-t-il confessé dans son entretien accordé à Mouloud Achour pour Clique.



En plus des tourments autour de son rôle de capitaine du navire tricolore, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain se sent mal aimé par une partie des supporters des Bleus. «En équipe de France, j’ai toujours tout pardonné. On a menti à mon sujet. A l’Euro 2021, on a menti du premier au dernier jour, on m’a traité de singe, on m’a mis sur le dos la responsabilité de certains échecs. Mais c’est l’équipe de France, j’ai toujours tout donné. Tu sers ton pays, point. Des fois, c’est écrire pour écrire, parler pour parler, pour te faire du mal. Donc, tu l’acceptes, sinon tu peux être malheureux», a conclu le numéro 9 de la Casa Blanca.