L’avocat d’Ousmane Sonko explique les raisons de son refus d’assister au procès

Selon l’avocat Said Larifou, deux des avocats constitués pour la défense de Ousmane Sonko pour assurer sa défense au même titre que les 28 autres n’ont pas été présents parce qu’un a été suspendu à la veille du procès et puis un autre expulsé du territoire ce matin.



Selon la robe noire, les avocats de la défense ont demandé la suspension du procès pour quelques minutes le temps pour leur permettre de s’organiser et on leur a refusé ; ils ont demandé à ce qu’un autre élément du dossier qui est tout à fait nouveau à savoir la production des certificats médicaux qui justifient l’absence de leur client à savoir Ousmane Sonko.



Les avocats dénoncent également le refus de l’accès à la salle d’audience. C’est par la suite qu’ils ont décidé de bouder la salle d’audience.