L'échange fou entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid avance bien !

Très souvent, les médias d'un peu partout dans le monde évoquent des opérations mercato sous forme d'échange, un peu à la façon NBA. Mais dans les faits, il y a finalement eu très peu de cas où des clubs se sont directement échangés des joueurs. Le FC Barcelone, que l'on retrouve souvent au cœur de ce type de rumeur, notamment pendant le feuilleton Neymar, pourrait en revanche bientôt en conclure un.





Depuis quelques jours, les médias espagnols évoquent la possibilité de voir Antoine Griezmann revenir à l'Atlético, pendant que Saúl Ñíguez ferait le chemin contraire. Un deal qui permettrait au FC Barcelone d'alléger de façon conséquente sa masse salariale colossale et de pouvoir inscrire ses nouvelles recrues en plus d'homologuer le nouveau contrat de Lionel Messi. De son côté, le vainqueur de la dernière édition de Liga se séparerait d'un joueur qui sort d'une saison très difficile pour récupérer son ancienne star.



Tout le monde est chaud !

Comme l'explique Mundo Deportivo, les discussions entre les deux clubs avancent bien, puisque tous deux considèrent ce deal comme extrêmement intéressant pour leurs intérêts. Ils sont d'ailleurs très optimistes et sont convaincus que cet échange se produire rapidement, également car les deux joueurs ont également donné leur feu vert. Le journal précise ainsi que la bonne volonté de toutes les parties impliquées devrait faciliter cette opération pas évidente à mettre en place, même si le FC Barcelone espère récupérer un peu de cash en plus de Saúl.



Le journal rajoute que pour Griezmann, il n'y a aucun doute : c'est soit l'Atlético, soit rien. Il veut retrouver Diego Simeone et revenir à Madrid, pour des raisons familiales notamment. Si cet échange n'aboutit pas, il ne quittera pas Barcelone. Quant au milieu de terrain de l'Atlético, l'idée de signer au Barça l'enthousiasme bien plus que de faire ses valises pour aller jouer en Angleterre. Affaire à suivre...