L'écriture féminine mise en valeur à travers le lancement du salon du livre féminin à Dakar

Le salon du livre féminin a été officiellement lancé ce jeudi 5 mai à Dakar, dans le but de permettre aux femmes d’exposer leurs œuvres, de briller et aussi de démontrer l’impact de l’écriture féminine dans la lutte pour leurs droits. Mais aussi pour faire la promotion des écrivaines sénégalaises et africaines en les rendant plus visibles.



« Au départ, c’était juste un projet dans mon ordinateur. La première phase de l’écriture féminine a été d’organiser un atelier d’écriture pendant une semaine avec 15 femmes. À la suite de ces ateliers un recueil de nouvelles collectif sera produit par les participants et qui va être édité par la direction du livre. On veut accompagner et promouvoir la littérature sénégalaise. Nous voulons inciter les jeunes à l’écriture les orienter les aider afin qu’ils puissent écrire et s’exprimer à travers leurs livres », explique Amina Seck, initiatrice du projet.



Le salon du livre Féminin de Dakar est le deuxième volet du projet qui réunit les écrivaines pendant trois (3) jours. Entre exposition et vente de livre, les femmes s’exprimeront autour des panels sur la littérature féminine. L’événement a pour marraine la célèbre écrivaine Mariétou Mbaye Bileoma plus connue sous le nom de Ken Bugul. Très active dans la cause et activité des femmes, elle a encouragé les femmes à plus oser dans le domaine de l’écriture et à se rendre plus visible. Par ailleurs, elle a salué cette initiative qui sert comme « un dictionnaire qui sert à identifier partout en Afrique les femmes écrivaines.



« Ceci permettra aux femmes d’intégrer ces femmes les salons de livre, de conférences pour qu’elles rendent visible le travail qu’elles font. Quand on parle des femmes qui entreprennent, qui écrivent il leur faut beaucoup de courage et refusé d’être cadré ou affecter dans un rôle. Pour avoir ce courage, il faut avoir une dose de folie, car lorsqu’on devient courageux, on est tout de suite taxer de fou. Il faut que les femmes aient ce courage et cette détermination afin de maintenir le rythme, car une femme ne doit jamais entreprendre une chose et arrêter. Poursuivant, elle affirme que « c’est difficile dans notre société, car on ne donne pas beaucoup la parole aux femmes. L’écriture par son côté intime permet aux femmes de s’exprimer subtilement. En un mot, il faut que la femme s’estime, qu'elle ai confiance en elle et soit fière de ce qu’elle représente. Et plaide pour la promotion de la femme », déclare Ken Bugul.



Le représentant de la direction du livre et du Ministère de la Communication, Malick Ndiaye, présent lors de l’événement, a assuré de l’accompagnement de la tutelle à cette initiative qui entrait dans le cadre du projet de salon de lecture qu’il mène en ce moment sur l’étendue du territoire sénégalais.



« La lecture, c’est un outil multidimensionnel pour l’éducation des enfants et mérite d’être vulgarisé. Le livre est indispensable pour l’acquisition du savoir, ce genre d’activité doit concerner toute la jeunesse surtout en cette période de mondialisation de la culture », assure M. Ndiaye.