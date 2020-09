L'embargo de la Cédéao pénalise les éleveurs du Mali

Le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, mais aussi le Niger ou le Burkina... Autant de destinations d’exportation dont les éleveurs maliens sont désormais privés. Au Garbal de Niamana, le plus grand marché à bétail d’exportation de Bamako, Alahidi Sagara fait grise mine. Il élève une quarantaine de moutons :



Les acheteurs sénégalais, ivoiriens ou guinéens qui arpentent habituellement les travées boueuses du marché à bétail ont déserté. Quelques dizaines de mètres derrière les enclos des moutons, des bergers rassemblent leurs vaches à coups de bâton. Maciré Niangadou en possède plus de 300. Après le Coup d’État militaire du 18 août, lorsque la Cédéao a suspendu tous les flux financiers et commerciaux avec le Mali, certaines de ses bêtes attendaient déjà à la frontière sénégalaise, prêtes à être vendues :



« Maintenant nous payons des pots-de-vin pour faire entrer les animaux. Des pots-de-vin. C’est soixante-quinze mille francs CFA pour un camion !



Une manière de faire évidemment intenable sur le long terme. Depuis cet épisode, Maciré Niangadou ne prend plus la peine d’envoyer ses vaches à la frontière :



« On a dû faire ça pour faire entrer (au Sénégal, ndlr) les vaches qui étaient bloquées à la frontière. Il n’y avait pas d’autres solutions. Mais depuis, nous avons arrêté cette pratique. Le Mali est déjà en difficulté et si la Cédéao décrète un embargo, cela ajoute de la difficulté à la difficulté. La Cédéao doit comprendre que l’embargo joue essentiellement sur la population et non sur le régime. Maintenant si la Cédéao peut lever l’embargo, cela nous faciliterait les choses. »



Après l’or et le coton, l’élevage est le troisième produit d’exportation du Mali. C'est également une source de revenus pour plus de 30% de la population, selon les chiffres du Programme des Nations unies pour le développement.