L'émouvante réaction de Cheikh Niasse, le fils de Sidy Lamine: "Papa, pourquoi la veille de mes 30 ans ?"

Le fils du Président Directeur Général du Groupe Walfadjiri, Sidy Lamine Niass qui a tiré sa révérence des suites d'un malaise, écrit à son défunt père via sa page Facebook. Cheikh Niass qui doit fêter ses 30 ans demain, mercredi 05 décembre 2018, semble reprocher à son paternel le fait de l'abandonner à la veille de son anniversaire.



Papa, pourquoi maintenant ?

Papa, pourquoi toi ?

Papa, Pourquoi la veille de mes 30 ans ?

T'aurais dû rester encore un peu parmi nous.

Du fond du coeur Papa, Merci pour tout.

Tu laisseras un vide immense dans le coeur de tes enfants et de tout le peuple.

Ta mission sur terre est parfaitement ACCOMPLIE. Chapeau bas et que Dieu t'accueille dans son paradis. Je t'aime papa pour toujours.