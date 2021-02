L'épouse de Birame Souleye Diop et ses co-détenus bénéficient d'un retour de parquet

Déférés vendredi, devant le parquet de Dakar, Patricia Mariame Ngandoul, l'épouse de Birame Souleye (membre du Pastef, également placé en garde à vue) et ses co-détenus : le coordonnateur de Pastef-Dakar, Abass Fall, Fatima Mbengue, membre de Frapp-France Dégage, Bawar Dia, agent de la Sonatel

et Dahirou Thiam de Pastef, n'ont pas vu le procureur de la République. Ces mis en cause déférés hier, pour «menaces de mort, diffusion de fausses nouvelles et d'écrits contraires aux bonnes mæurs», ont bénéficié d'un retour de parquet.



Ils ont été arrêtés pour des menaces reçues par des autorités étatiques, dont Mahmout Saleh, Directeur de Cabinet du président de la République, et Souleymane Ndéné Ndiaye, Président du Conseil d'administration de Air Sénégal SA et ancien Premier ministre du Sénégal.



Selon leur avocat, Me Amadou Sow, lors de leur garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic), les agents enquêteurs ne leur ont pas notifié des faits de la poursuite. Par contre, ils les interrogeaient sur leurs déplacements en général et leurs communications. Ses clients n'ont pas été entendus sur des éléments relatifs à des menaces de mort sur des autorités étatiques.