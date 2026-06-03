L’épuisement du monde : ces renoncements silencieux qui nous ressemblent ce que nos sociétés abandonnent sans le voir

À travers les continents, les langues, les systèmes politiques et les trajectoires historiques, une même sensation semble traverser silencieusement notre temps : celle d’un monde plus connecté mais plus fragmenté, plus bavard mais parfois moins attentif, plus proche techniquement mais plus éloigné humainement. Cette chronique n’interroge ni un pays ni une génération en particulier ; elle explore une fatigue diffuse, presque imperceptible, qui semble gagner les sociétés contemporaines et nous conduire, souvent sans bruit, à renoncer à certaines vertus essentielles du vivre-ensemble. Car ce qui fragilise une époque ne surgit pas toujours dans le tumulte des crises : cela commence parfois dans l’invisible.



Il existe des fatigues qui ne font pas de bruit. Elles ne traversent ni les écrans, ni les statistiques, ni les grands discours officiels. Elles ne provoquent pas toujours des révolutions, ne font pas trembler les institutions, n’annoncent aucun effondrement spectaculaire. Elles s’installent autrement : lentement, discrètement, presque poliment. Elles prennent place dans les gestes quotidiens, dans les conversations devenues plus brèves, dans les regards plus impatients, dans la difficulté grandissante à écouter jusqu’au bout une pensée qui ne nous ressemble pas. Et peut-être est-ce là, précisément, que commence l’histoire silencieuse de notre époque : dans une fatigue du lien humain que le monde, absorbé par sa propre vitesse, refuse encore de regarder en face.



Nous vivons une étrange contradiction. Jamais l’humanité n’a été aussi proche d’elle-même, et rarement peut-être ne s’est-elle sentie aussi fragmentée. Nous savons presque instantanément ce qui bouleverse une ville située à des milliers de kilomètres de la nôtre. Nous pouvons dialoguer d’un continent à l’autre, abolir les distances, multiplier les connexions, partager les émotions du monde en temps réel. Pourtant, quelque chose semble se fissurer dans cette proximité apparente. Une solitude nouvelle grandit dans les sociétés saturées de présence numérique. Une forme d’épuisement moral traverse les frontières sans visa ni drapeau. Elle ne parle ni une langue unique ni une culture particulière. Elle est devenue transnationale, presque universelle. On la retrouve dans les démocraties prospères comme dans les sociétés fragilisées, dans les métropoles du Nord comme dans les villes du Sud : cette impression diffuse qu’il devient plus difficile de croire ensemble, d’espérer ensemble, parfois même simplement de se comprendre.



Alors nous renonçons. Souvent sans nous en apercevoir.



Nous renonçons à la patience nécessaire pour comprendre une complexité qui résiste aux slogans. Nous renonçons au doute, cette vieille vertu intellectuelle qui oblige à suspendre un instant ses certitudes avant de condamner celles des autres. Nous renonçons à l’écoute longue, préférant l’interruption à la conversation, la réaction à la réflexion, la rapidité du jugement à la lenteur exigeante de la compréhension. À force de vouloir tout commenter, nous avons parfois cessé d’entendre. À force de vouloir convaincre, nous avons oublié comment rencontrer.



Il y a quelque chose d’étrangement tragique dans cette époque qui parle sans relâche et s’écoute si peu. Nous habitons un monde où chacun semble sommé d’avoir un avis immédiat sur tout, où le silence est suspect, la nuance perçue comme faiblesse, l’hésitation assimilée à un manque de courage. Alors les camps se durcissent, les mots deviennent des armes plus que des ponts, les désaccords cessent d’être des chemins vers une intelligence commune pour devenir des frontières morales. Peu à peu, nous ne débattons plus ; nous nous observons, nous nous jugeons, nous nous caricaturons.



Et pourtant, aucune civilisation ne grandit durablement sur la seule intensité de ses colères.

Il arrive un moment où les sociétés commencent à se fatiguer de leur propre brutalité. Non pas uniquement la brutalité visible — celle des violences, des guerres ou des fractures politiques — mais cette brutalité plus discrète, presque invisible, qui consiste à ne plus accorder à l’autre la dignité de sa complexité. Réduire un être humain à une opinion, une nation à un cliché, une génération à un procès permanent, une différence à une menace : voilà peut-être l’un des renoncements les plus silencieux et les plus dangereux de notre temps.



Car le monde ne souffre pas seulement d’un déficit de richesse, d’institutions ou de technologies. Il souffre peut-être, plus profondément encore, d’un déficit d’attention humaine.



L’attention véritable est devenue une ressource rare. Écouter sans interrompre. Lire avant de condamner. Comprendre avant de classer. Reconnaître qu’un adversaire n’est pas forcément un ennemi. Accepter qu’une pensée complexe demande parfois plus d’effort qu’un slogan rassurant. Tout cela paraît presque subversif dans un siècle gouverné par l’instant, l’indignation et la vitesse.



Pourtant, l’histoire humaine enseigne une vérité obstinée : les sociétés ne se reconstruisent jamais durablement dans la simplification. Elles se relèvent lorsqu’elles retrouvent la capacité de parler sans s’anéantir, de transmettre sans imposer, de critiquer sans humilier, d’espérer sans naïveté.



Peut-être est-ce cela, au fond, le grand défi partagé des citoyens du monde. Non pas seulement apprendre à mieux coexister dans une planète devenue petite, mais résister ensemble à cette fatigue invisible qui nous pousse, un peu plus chaque jour, à renoncer à ce qui rend une société habitable : la patience, la nuance, l’écoute, la mémoire, l’exigence morale et cette confiance fragile selon laquelle l’humain, malgré ses fractures, demeure encore capable de se rencontrer.



Car les grandes crises ne détruisent pas toujours les civilisations. Parfois, elles survivent aux tempêtes. Ce qui les fragilise davantage, ce sont les abandons minuscules, répétés, normalisés ; ces concessions discrètes que l’on croit provisoires et qui finissent par devenir une manière d’être au monde. Le jour où une société cesse de croire à la valeur du dialogue, de la pensée, de la transmission et de la dignité accordée à autrui, quelque chose commence déjà à s’effriter — non dans le vacarme de l’histoire, mais dans le silence des consciences.



Et peut-être notre époque nous adresse-t-elle une question simple, immense, inconfortable : au milieu du bruit du monde, qu’acceptons-nous de perdre sans même nous en apercevoir ?



Me faire un joli chapeau et une belle chute



Et si le véritable courage de notre siècle ne consistait pas seulement à inventer davantage, produire davantage, accélérer davantage, mais à retrouver ce que nous sommes en train de perdre silencieusement ? Le courage d’écouter dans un monde qui interrompt. De nuancer dans un monde qui simplifie. D’espérer dans un monde fatigué de ses propres fractures. Car une civilisation ne s’effondre peut-être pas le jour où elle manque de puissance, de richesse ou d’influence ; elle commence à vaciller le jour où ses femmes et ses hommes cessent de croire que l’autre mérite encore d’être compris. Et c’est peut-être là, dans cette fidélité obstinée à notre humanité commune, que réside la plus discrète — mais la plus décisive — des résistances.





Marie Barboza MENDY

Regards croisés d’une Franco-Sénégalaise

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