Mondial 2026: le match de préparation RDC-Chili interdit en Espagne en raison de l'épidémie d'Ebola

La préparation de l'équipe nationale de football de RDC pour la Coupe du monde 2026 est perturbée par une décision venue de la mairie de La Linea de la Concepción, en Espagne. Les Léopards vont affronter le Danemark à Liège, en Belgique, mercredi 3 juin. Mais leur deuxième et dernier match amical avant le Mondial, prévu le 9 juin à La Linea de la Concepción face au Chili, a été interdit par décret, ce 2 juin.



La raison de cette interdiction : les risques sanitaires liés à l'épidémie d'Ebola qui fait rage en RDC. Juan Franco, le maire de La Linea de la Concepción (65 000 habitants) dans la province andalouse de Cadix, a pris cette décision par « prudence sanitaire ». « Je viens de signer le décret par lequel n'est pas autorisée la tenue du match prévu le 9 juin prochain au stade municipal entre les sélections de la République démocratique du Congo et du Chili », a-t-il déclaré dans un enregistrement audio diffusé par sa mairie.



La décision invoque également « un rapport émis par le chef du service de santé de la mairie de La Línea, qui déconseille totalement la tenue de ce match face aux risques sanitaires éventuels qui pourraient exister ».



Les Léopards de RDC, qui vont jouer leur première Coupe du monde depuis 1974 (à l'époque où le pays portait encore le nom de Zaïre), affronteront au premier tour dans le groupe K le Portugal à Houston aux États-Unis (le 17 juin), la Colombie à Guadalajara au Mexique (le 23 juin) et l'Ouzbékistan à Atlanta aux États-Unis (le 27 juin).

