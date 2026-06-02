Présence de cadres de Pastef au gouvernement : Ousmane Sonko promet de traiter leur cas

Le président de Pastef, Ousmane Sonko, s’est également exprimé sur la présence de certains cadres du parti au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Le leader du parti a été catégorique : selon lui, aucun membre de Pastef ne siège dans l’actuelle équipe gouvernementale au nom de la formation politique.



« Ils ont essayé de créer la confusion en affirmant qu’il y a des ministres de Pastef dans le gouvernement. Aucun membre de Pastef ne siège dans ce gouvernement pour le compte du parti. Ceux qui y sont participent à titre personnel et ne représentent pas Pastef », a déclaré Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef a également annoncé que le parti examinerait la situation des responsables concernés conformément à ses règles internes. « Le parti dispose de procédures. Pastef va traiter leur cas. Aujourd’hui, Pastef compte zéro ministre dans le gouvernement », a-t-il insisté.



Pour rappel, quelques minutes avant l’annonce de la composition du nouveau gouvernement, Pastef avait publié un communiqué précisant qu’il ne disposerait d’aucun représentant dans l’équipe dirigée par Ahmadou Al Aminou Lo.



Malgré cette position officielle, plusieurs personnalités identifiées comme des cadres du parti ont été nommées ou maintenues à des postes ministériels. Il s’agit notamment de Yankhoba Diémé, nommé ministre des Forces armées après avoir dirigé le département des Transports. Moussa Balla Fofana et Alioune Dione ont également été reconduits à la tête, respectivement, du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, ainsi que du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.



Le Dr Ibrahima Sy a, pour sa part, conservé son portefeuille de ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Par ailleurs, deux députés élus sous la bannière de Pastef ont fait leur entrée dans le gouvernement : Marie-Angélique Mame Selbé Diouf et Abdou Lahad Ndiaye.