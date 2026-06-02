Foot : le Sénégal remporte la CAN U17 après sa victoire face à la Tanzanie

Le Sénégal a une nouvelle fois inscrit son nom au palmarès du football africain des jeunes. Les “Lionceaux” ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 en venant à bout de la Tanzanie ce mardi 2 juin 2026 en finale.



Au terme d’une rencontre très disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Les Sénégalais ont finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but, remportée (4-2).



Grâce à ce succès, le Sénégal décroche son deuxième titre continental dans la catégorie U17 après celui remporté en 2023.



Une nouvelle consécration qui confirme l’excellence de la formation du football sénégalais.