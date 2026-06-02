Foot : le Sénégal remporte la CAN U17 après sa victoire face à la Tanzanie

Le Sénégal a une nouvelle fois inscrit son nom au palmarès du football africain des jeunes. Les “Lionceaux” ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 en venant à bout de la Tanzanie ce mardi 2 juin 2026 en finale.
Au terme d’une rencontre très disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Les Sénégalais ont finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but, remportée (4-2).
Grâce à ce succès, le Sénégal décroche son deuxième titre continental dans la catégorie U17 après celui remporté en 2023.
Une nouvelle consécration qui confirme l’excellence de la formation du football sénégalais.
Au terme d’une rencontre très disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Les Sénégalais ont finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but, remportée (4-2).
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