CAN U17 : le Président Bassirou Diomaye félicite les "Lionceaux" après leur sacre face à la Tanzanie

Le président de la République, Bassirou Diomaye, a réagi ce mardi 2 juin 2026, après le sacre du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17. Les “Lionceaux” se sont imposés face à la Tanzanie en finale, offrant au pays un nouveau titre continental.
Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations aux “Lionceaux” et souhaite de belles perspectives pour l’avenir du football sénégalais.
L'intégralité de son post:
Jërëjëf, Gaïndé yi !
Champions d’Afrique U17 !
Par votre talent, votre discipline et votre détermination, vous faites honneur au Sénégal et ouvrez de belles perspectives pour l’avenir de notre football.
Félicitations aux joueurs, à l’encadrement et à toute la famille du football sénégalais.
Le Sénégal est fier de vous !
#Paysdechampions
Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations aux “Lionceaux” et souhaite de belles perspectives pour l’avenir du football sénégalais.
L'intégralité de son post:
Jërëjëf, Gaïndé yi !
Champions d’Afrique U17 !
Par votre talent, votre discipline et votre détermination, vous faites honneur au Sénégal et ouvrez de belles perspectives pour l’avenir de notre football.
Félicitations aux joueurs, à l’encadrement et à toute la famille du football sénégalais.
Le Sénégal est fier de vous !
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