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CAN U17 : le Président Bassirou Diomaye félicite les "Lionceaux" après leur sacre face à la Tanzanie



CAN U17 : le Président Bassirou Diomaye félicite les "Lionceaux" après leur sacre face à la Tanzanie
Le président de la République, Bassirou Diomaye, a réagi ce mardi 2 juin 2026, après le sacre du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17. Les “Lionceaux” se sont imposés face à la Tanzanie en finale, offrant au pays un nouveau titre continental.

Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations aux “Lionceaux” et souhaite de belles perspectives pour l’avenir du football sénégalais. 

L'intégralité de son post: 


Jërëjëf, Gaïndé yi ! 

Champions d’Afrique U17 !

Par votre talent, votre discipline et votre détermination, vous faites honneur au Sénégal et ouvrez de belles perspectives pour l’avenir de notre football.

Félicitations aux joueurs, à l’encadrement et à toute la famille du football sénégalais.

Le Sénégal est fier de  vous !

#Paysdechampions
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Moussa Ndongo

Mardi 2 Juin 2026 - 23:02


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