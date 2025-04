L’ex-chef de la junte Dadis Camara a quitté la Guinée pour raisons médicales, selon son entourage

Le bouillant capitaine guinéen et ex-président de la junte, qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant une année de décembre 2008 à décembre 2009, et qui a bénéficié d’une grâce présidentielle le 28 mars 2025, aurait quitté la Guinée dans la nuit de dimanche à lundi pour une destination inconnue.



En l’absence de toute annonce officielle, un proche collaborateur du capitaine Moussa Dadis Camara a confirmé à RFI son départ de Guinée. « Oui, je peux vous confirmer que le capitaine Dadis a bel et bien quitté Conakry dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h du matin, pour le Maroc », a indiqué cette source.



Le Maroc, un pays que Moussa Dadis Camara connait déjà puisqu'il y avait effectué un séjour médical au lendemain de la tentative d’assassinat le visant de la part de son ex-aide de camp, Toumba Diakité.



« Il va effectuer calmement des examens médicaux »

Et cette fois encore, il y va en partie pour les mêmes raisons, après plus de deux années passées à la prison civile de Conakry. Une détention qui a impacté son état de santé, selon son entourage. « Il ne sera pas dépaysé et il va effectuer calmement des examens médicaux », a ajouté notre source.



Il avait été gracié suite à sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour crime contre l’humanité dans le rôle qu’il a joué dans le massacre de plus de 150 personnes lors d’un rassemblement dans un stade de Conakry le 28 septembre 2009.



Cette libération avait suscité incompréhensions et questionnements chez les organisations des droits humains, les parties civiles et les victimes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009.



Est-ce que Dadis Camara s’est volontairement mis au vert ? Ou est-ce qu’il a été tout simplement éloigné par les autorités ? Reviendra-t-il en Guinée ? Autant de questions sans réponses.