L'ex-juge Dème revient sur les problèmes internes qui l'ont poussé à démissionner de la justice

Revenant sur les véritables raisons de sa démission, le coordonnateur du mouvement "Ensemble" déclare : "quand je me suis rendu compte que j’étais dans une instance qui ne remplissait plus son rôle, parce que mon rôle était de voir, de surveiller est-ce que le statut de la magistrature était bien appliqué dans cette instance, est-ce qu’il y avait la transparence dans la désignation de mes collègues, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas remplir mon rôle et, là j’ai rendu le tablier, j’ai démissionné. Mais au-delà de tout, il y a chaque fois des symboles, c’est-à-dire on démissionne parce qu’on pense que la démission peut changer l’ordre des choses".



L'ex-magistrat d'ajouter: "le problème lié à l’indépendance de la justice a été toujours soulevé en interne par certains magistrats, si l’on à croit à l’ex-juge. Selon Ibrahima Hamidou Dème «les observateurs avertis se sont rendus comptent qu’au cours de l’année 2017, la justice a reçu des atteintes extrêmement graves à son indépendance».



Poursuivant, il ajoute qu’«on a vu des procès qui sont dits politiques comme celui de Khalifa Ababacar Sall et d’autres dans lesquels tout le monde a vu la posture de la justice ».



La question qu’on doit se poser, maintenant, ajoute-t-il, «c’est de voir la manière dont la justice fonctionne ces dernières années. Est-ce qu’elle donne confiance aux justiciables ?