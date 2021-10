L'homme d'affaires congolais Lucien Ebata mis en examen à Paris

A l’issue d’une garde à vue de 48h, Lucien Ebata a été présenté à un juge d’instruction jeudi dernier et mis en examen. Trois chefs d’inculpation sont retenus contre lui : manquement à l’obligation de déclaration de capitaux, blanchiment d’argent et corruption active.



A l’origine de l’enquête, l’homme d’affaire aurait été interpelé en janvier 2012 dans un aéroport parisien. Selon des médias, il transportait 182 000 euros en espèce, non déclarés lors de son passage en douane.



Les enquêteurs se seraient ensuite intéressés à des transferts d’importante sommes d’argents entre Monaco et la France.



Pour l’avocat de Lucien Ebata, il s’agit de faits anciens, principalement des manquements à l’obligation de déclarer des capitaux qui, dans certains cas, ne sont pas imputables à son client, mais à ses salariés ajoute-t-il.



Son client n’a été intercepté qu’une seule fois en possession de 30 000 euros non déclarée, selon son avocat, qui plaide l’oubli. Maitre Vey tient à rappeler que la semaine dernière son client se serait présenté de lui-même à une convocation de la justice française



Une information judiciaire est en cours pour la période allant de 2009 à 2020. L’homme d’affaire quant à lui est ressorti libre. Il n’est pas sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire précise encore son avocat.