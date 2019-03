L'homme qui échappa trois fois à la peine de mort

Un jour, Byson a appris que son nom figurait sur la liste des 21 personnes qui devaient être exécutées. Un gardien lui a dit que les exécutions commenceraient à 13h00 et qu'il devait "juste commencer à prier". Les pendaisons se sont poursuivies jusqu'à 15h00, quand le bourreau a arrêté de travailler. Mais il n'avait pas atteint la fin de la liste. Trois personnes, dont Byson, ont du attendre son retour.C'était le seul à utiliser cette machine. Et ce jour-là, Byson raconte que le bourreau a dit : " Non, c'est trop, je reviendrai le mois prochain ", raconte Byson.La même chose s'est produite deux autres fois, se souvient Byson. D'une certaine façon, il a eu de la chance, mais l'expérience l'a vraiment secoué et il a fait deux tentatives de suicide.



Après l'instauration de la démocratie multipartite au Malawi en 1994, toutes les exécutions ont cessé. Les détenus étaient soit abandonnés dans le couloir de la mort pendant des années ou ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité. Byson n'avait aucun espoir d'être libéré. Puis, en 2007, un cas historique a tout changé. Une personne a contesté devant la justice du pays la peine de mort automatique appliquée en cas de culpabilité pour meurtre et a obtenu gain de cause. Ce qui signifiait que toutes les condamnations à la peine de mort devaient être révisées.