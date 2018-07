L’improbable nouvelle aventure de Diego Maradona

Depuis des années maintenant, Diego Maradona fait parler de lui. Au Mondial, en Russie, c’était toujours le cas. Le Pibe de Oro, par ses frasques dans les tribunes des stades russes, a une nouvelle fois fait couler beaucoup d’encre. Mais ce n’est pas terminé visiblement. En effet, l’icône argentine a pris la tête d’un club Biélorusse, la Dinamo Brest. Il a été, en effet, nommé président pour trois années et il s’est introduit comme il en a l’habitude par une pirouette dont lui seul a le secret. « Je peux sans aucun problème vivre au Bélarus » « Nous allons essayer de faire une équipe qui se battra pour les premières places. Quand j’étais petit, je n’avais pas de chaussures, j’allais à pied, c’est pourquoi je ne crains pas la neige. Je peux sans aucun problème vivre au Bélarus », a-t-il ainsi expliqué pour ceux qui craignaient de son implication. Diego Maradona assistera lundi à la première rencontre de son nouveau club, actuellement sixième son championnat, qui reçoit dans son antre du Regional Sport Complex Brestskiy le quatrième, le Chakhtior Soligorsk.

Il a expliqué ensuite que l’expérience va être bénéfique pour les deux parties puisque sa présence servira forcément au foot biélorusse et que sa nouvelle formation l’aidera à s’améliorer. D’autant que les expériences de Maradona, pour son retour dans le foot, ne se sont pas vraiment bien passées. Une chose est certaine, on va entendre un peu plus parler du foot biélorusse dans les mois à venir. Mais ce n’est pas sur que ce sera en bien.



Foot Mercato