L'impuissance sexuelle au Sénégal: la solution mystique privilégiée sur la thérapie médicale

Au Sénégal, l’impuissance sexuelle est un sujet très complexe qui mobilise tout un monde de tradi-praticiens et de charlatans au détriment des professionnels de la santé. Les réalités socio-culturelles au pays de la Téranga ont joué un rôle important sur le choix thérapeutique des personnes qui souffrent de troubles érectiles.Alors que la dysfonction érectile est souvent associée par les médecins et autres spécialistes à des maladies comme l’hypertension artérielle, le diabète, le stress, la fatigue… les hommes sénégalais ne pensent pas en premier lieu à aller consulter un médecin généraliste ou un urologue pour soigner le mal. Ils préfèrent se tourner d’abord chez les tradi-praticiens.Une avalanche d’annonces sur les radios, journaux et les Réseaux sociauxC’est carrément le en veux-tu en voilà, en ce qui concerne les publicités et petites annonces dans les médias classiques et les Réseaux sociaux. Des centaines de charlatans et tradi-praticiens inondent les radios et les journaux pour vanter leurs remèdes miracles contre l’impuissance sexuelle. Les recettes ne sont jamais dévoilées, mais les Sénégalais se ruent sur ces faiseurs de miracle. Le marché est très juteux puisque la performance sexuelle n’a pas de coût pour un homme qui veut sauvegarder son mariage. Il faut souligner que même si les troubles érectiles touchent plus les personnes âgées de 40 ans et plus, beaucoup de jeunes sénégalais ont de plus en plus recours aux tradi-praticiens ou aux astuces de Jezabel Vessir pour « augmenter leur performances au lit ». Ceci n’est souvent pas sans conséquence pour leur santé.Un sujet encore tabouSelon un médecin interrogé, « les patients sénégalais ont du mal à parler de leur maladie. Pour lui, les médias qui accordent des temps d’antenne aux guérisseurs n’aident pas les gens à prendre en charge ce problème ». En effet, l’impuissance sexuelle n’est pas un sujet dont un patient peut parler au premier venu ou à son médecin.La psychose du « Xala »Le « Xala » est un sort mystique jeté sur un homme qui vient de se marier pour le rendre impuissant. C’est une croyance très répandue au Sénégal et qui favorise le recours des hommes aux guérisseurs. « Un homme qui venait de prendre une deuxième épouse, est venu me voir, sur recommandation d’un de ses amis qui me connait. Il m’a expliqué qu’il tombe en panne lorsqu’il passe la nuit chez sa nouvelle épouse. Après lui avoir administré un traitement accompagné de prières, le malade a retrouvé sa forme », raconte ce guérisseur interrogé.Au Sénégal, il faut noter que 20% des hommes âgés de 50 ans et plus sont atteints de troubles érectiles.