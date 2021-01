L'interdiction du transport interurbain ou inter-régional n'est pas l'ordre du jour (Mansour Faye)

L'interdiction du transport interurbain ou interrégional n'est pas à l'ordre du jour, a indiqué le ministre Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Mansour Faye, lors de la rencontre "Gouvernement face à la presse", tenue ce jeudi 7 janvier 2021.



Pour le ministre qui répondait aux questions des journalistes, "aucun arrêté n'est pris dans ce sens". Mieux, il renseigne qu'ils ( lui et son collègue de l'Intérieur) auront l'occasion d'en discuter le moment venu. Avant de s'empresser d'avertir les Sénégalais "que si jamais cela s'impose des mesures seront prises également pour freiner la prorogation du virus."



A propos de la nouvelle variante du coronavirus apparue tout près en Gambie, le ministre a également précisé dans son intervention "que pour le moment les frontières terrestres et aériennes ne sont pas fermées"