L'intersyndicale des travailleurs de Sen'Eau tire un bilan satisfaisant de leur 1ere journée de grève

L'Intersyndicale des travailleurs de Sen'Eau tire un bilan plutôt satisfaisant de leur première journée de grève coïncidant le lundi 25 juillet 2022. En effet ,"la grève a atteint un taux de participation de près de 85 % du personnel détenteur de CDI", se réjouit l'intersyndicale dans un communiqué.



La note de souligner que la réussite de ce mouvement d'humeur a été obtenue et ce "malgré les intimidations et les réquisitions qui n'ont pas respectées la réglementation (par exemple les postes visés à l'Article L-276 du code du travail)."



Cet engagement, en à croire les syndicalistes "montre encore une fois la justesse" de leur cause par rapport à "la situation difficile que vivent les travailleurs dans cette période de sur inflation, les tentatives de diabolisation entretenues par une minorité de syndicats à la solde de la Direction générale ne pourront arrêter ce combat pour le rétablissement de l'équité et de la dignité dans la SEN'EAU."



L'intersyndicale lance un appel à une plus grande mobilisation pour sa 2º journée de grève ce mardi 26 juillet, "car en face aucune volonté d'ouvrir des négociations n'est affichée par la Direction Générale, sinon des menaces et des représailles pour les travailleurs qui ont suivi le mot d'ordre", conclut le document.