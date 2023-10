L’intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales tire sur Amadou Ba et décrète 4 jours de grève

L’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS) continue son mouvement de grève qui dure depuis plusieurs semaines. Elle fustige l’attitude du Premier ministre et décrète un nouveau mot d’ordre de 96 heures.



« (…) l'ISTCTS note, pour s'en désoler, que le Premier ministre semble donner beaucoup plus d'importance et de priorité à son agenda politique sans se prononcer sur cette affaire ; ce qui contribue malheureusement à exacerber le pourrissement de la situation dans les territoires au grand dam des populations », lit-on dans leur communiqué.



Lequel communiqué poursuit: « L'ISTCTS, collée à son agenda social pour la défense stricte des droits et intérêts légitimes des travailleurs des collectivités territoriales, reste cependant ouverte à toute négociation. Cependant, considérant qu'aucune proposition concrète ne lui est toujours pas faite de la part du gouvernement, l'ISTCTS renouvelle son mot d'ordre de 120 heures de grève : lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023 ».