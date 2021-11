L’objectif fou d’Harry Kane, la liste des 23 Bleus pour le Qatar se dessine

Kane à la poursuite de Rooney

Les Three Lions se préparent à affronter la modeste nation de Saint-Marin ce soir. Les médias britanniques se préparent à un festival de buts. «Levez la main si vous voulez claquer Saint-Marin» s’exclame le Daily Star. Si on peut s’attendre à une équipe remaniée, le serial buteur Harry Kane a demandé à son sélectionneur de le laisser jouer. «Laissez-moi les affronter», titre ce matin le Daily Mirror. «Kane n'a débuté aucun des trois matches contre les petits pays de Saint-Marin et d'Andorre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Il n'hésite pas à me faire savoir qu'il n'a pas joué lors de ces matches», a déclaré le sélectionneur Gareth Southgate. Le capitaine anglais souhaite absolument se rapprocher le plus possible du record de but en sélection de Wayne Rooney. L’attaquant des Spurs totalise 44 buts avec le maillot de l'Angleterre. Ce qui est très proche des 53 buts de Rooney. Si Kane venait à marquer ce soir, il porterait à 13 le nombre de ses buts en 2021 avec les Three Lions. Un total qu'aucun joueur anglais n'a atteint au cours d'une année civile.



Une liste de 23 déjà établie pour 2022 ?

Avec la qualification pour le Mondial 2022 déjà en poche, l'Equipe de France s'apprête à affronter la Finlande ce mardi dans un état d'esprit plus léger. Certains joueurs pourraient notamment bénéficier de cette rencontre pour grappiller du temps de jeu ou conforter sa place dans le groupe. Même si pour le Parisien, la liste des 23 qui iront au Qatar l’hiver prochain se dessine déjà. Un groupe qui devrait être presque identique à celui qui a été formé récemment. Les places vaudront donc très cher.



La fiesta en Espagne

En Espagne, la qualification a été assurée par la Roja, à Séville, grâce à un but de Morata en fin de match contre la Suède. C’est tout un pays qui exulte, et ça se ressent sur toutes les Unes espagnoles. «L’Espagne est mondiale» titre AS. «Mondial» se réjouit Marca. Cette victoire a surtout soulagé le sélectionneur Luis Henrique. «Cette victoire m'enlève un sacré poids, pour être honnête. On a beaucoup travaillé sur l'aspect psychologique, on a réussi à transmettre aux joueurs la confiance nécessaire et je crois que ça a marché. On a célébré cette qualification comme un titre, parce que pour nous, c'est tout comme», admet le coach après le match. En tout cas pour, pour Mundo Deportivo et Sport, le plus important est que l’on retrouvera l’Espagne «à la coupe du monde». Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, eux, iront en barrages après cette défaite.