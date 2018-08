L’opposition vilipende Macky Sall auprès de l’UE

L’opposition regroupée au sein du Frd n’a pas mis de gangs pour dénoncer Macky Sall auprès des chancelleries de l’Union européenne. En effet, devant ces diplomates, Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix, entre autres, se sont employés à informer les stratégies mises en place par le Président Sall et son régime, afin d’obtenir un deuxième mandat lors de la Présidentielle du 24 février 2018.



A en croire Habib Sy, le porte-parole du jour, «sachant qu’il est quasiment impossible qu’il soit réélu en 2019, Mack y Sall et sa bande ont mis en place une stratégie de fraude». Et, poursuit-il, «c’est pour cette raison que nous sommes venus ici pour nous entretenir avec les diplomates qui vont sans doute jouer leur rôle historique d’alerte et de veille».



Ces membres de l’opposition ont par ailleurs invité le chef de l’Etat Macky Sall, à ne pas faire moins que son prédécesseur sur le plan du respect de l’éthique républicaine, s’il veut que la paix qui prévaut au Sénégal puisse perdurer au lendemain de l'échéance électorale de l'année prochaine.