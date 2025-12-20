Est de la RDC: après la fermeture du trafic sur le lac Tanganyika, les habitants d’Uvira craignent des pénuries

Dans l'est de la République démocratique du Congo, une semaine après la prise de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC/M23, les conséquences de la fermeture de la frontière avec le Burundi et du trafic sur le lac Tanganyika se font sentir. Des commerçants plaident pour la réouverture de ces deux axes de communication de la ville qui sont vitaux pour la survie de la ville.

RFI

