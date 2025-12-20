Réseau social
CAN 2025 : Assane Diao forfait après une blessure au biceps fémoral
Bien qu’il ait effectué le déplacement à Tanger avec l’équipe nationale, Assane Diao ne poursuivra pas l’aventure avec les “Lions” pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Le joueur est contraint de déclarer forfait à la suite d’une blessure contractée en club le lundi 15 décembre.
 
Dans un communiqué, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) précise que les “examens médicaux effectués ce jour par le staff médical de la sélection nationale ont révélé une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, entraînant son forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025”.
 
 
La Fédération Sénégalaise de Football souhaite à Assane Diao un prompt rétablissement et espère le retrouver très prochainement sur les terrains.
Moussa Ndongo

Samedi 20 Décembre 2025 - 01:41


Nouveau commentaire :
