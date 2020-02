LAS distribue ses Awards à ses partenaires

Dans son discours d’ouverture lors du dîner de cette première édition des « LAS Awards », le directeur général de LAS, Xavier Mary a promis la pérennisation de cet événement et a invité les partenaires à redoubler d’efforts afin de hisser la plateforme aéroportuaire Dakar Blaise Diagne sur les plus hautes marches de l’excellence aéroportuaire. Le Secrétaire général du ministère du Tourisme et des Transports Aériens, Mathiaco Bessane au nom du ministre Alioune Sarr a félicité et encouragé le gestionnaire de l’aéroport qui a fait de l’expérience clients une priorité. Il a souligné qu’aujourd’hui les aéroports sont devenus des centres de voyages complexes et multifonctionnels offrant une large gamme de services.