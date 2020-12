LAS entend organiser davantage ses interventions dans le domaine de la RSE

« Le gestionnaire de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar, Limak-Aibd-Summa (LAS) vient d’innover dans le domaine de la RSE au Sénégal en co-signant aujourd’hui avec RSE Sénégal et l’Ong Catholic Relief Service (CRS) un protocole d’accord tripartite visant à accompagner l’entreprise dans l’implémentation des lignes directrices de la norme ISO 26000 (norme qui définit comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement) dans son système de management ». Le communiqué du département des relations publiques et de la communication de LAS qui donne cette information, ajoute qu’il est attendu durant les trois (3) prochaines années couvrant la durée du protocole plusieurs actions et projets de développement durable sur des domaines d’actions co-définis par LAS et ses parties prenantes dans le cadre d’un exercice de matérialité des enjeux. Un atelier initial pour la matérialité des enjeux de la RSE s’est tenu ce mercredi matin dans les locaux de LAS.



La source de rappeler que LAS est une entreprise engagée dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) avec notamment une gouvernance marquée par l’obtention en 2019 d’une certification ISO 9001 version 2018 et en 2020 d’une certification ACA de niveau 2 (Bas Carbone). Elle s’est fixée pour 2020 un autre engagement consistant à compléter son système de management intégré par des lignes directrices de la norme ISO 26000 aux fins de renforcer le dialogue avec les populations sur la base de projets structurants en lien avec les objectifs de développement durable des Nations-Unies. Il en est de même pour la certification ISO 14001 version 2015 dont l’objectif est fixé en 2021.