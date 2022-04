LDC – 1/4 de finale aller : Manchester City assure l’essentiel face à l’Atletico de Madrid (1-0)

Manchester City s’impose à domicile 1-0 face à l’Atletico de Madrid dans ce match aller comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.



Les quarts de finale de la Ligue des Champions ont débuté ce mardi soir. L’une des deux rencontres d’aujourd’hui comptant pour la manche aller a opposé Manchester City à l’Atletico de Madrid. Les Anglais qui évoluaient à domicile ont remporté la partie sur le court score d’un but à zéro.



L’unique but de la rencontre a été marqué par capitaine des Citizens Kevin De Bruyne. Le belge a profité d’une magnifique passe en profondeur, à la 70ème minute, de Phil Foden. Face à un bon bloc défensif des Espagnols, les hommes de Pepe Guardiola n’ont pu aggraver la marque une forte domination dans le jeu (0 tirs pour l’Atletico). Une victoire importante pour le leader de la Premier League avant le choc contre son dauphin Liverpool, dimanche prochain.



