LDC - Le Bayern écrase Chelsea à Londres (3-0)

Le Bayern Munich a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 3-0 sur la pelouse de Chelsea, grâce à un doublé de Gnabry (51e, 54e) et à un but de Lewandowski (76e). Un score qui reflète sa nette domination. Les trois buts ont été inscrits sur des phases de contre-attaque ultra-rapides qui ont dépassé les Blues, également battus dans l'engagement. Il y avait un fossé entre les deux équipes et Olivier Giroud, remplacé dès la 60e minute par William, a eu du mal à exister. Kingsley Coman, lui, a été victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite à la 65e minute et a dû quitter ses partenaires, remplacé par Coutinho. Le match a viré au cauchemar pour Chelsea avec l'expulsion de Marcus Alonso (84e). Il sera suspendu pour le match retour, comme Jorginho.



L’Equipe