LDC: l’Espérance Tunis accrochée, le Raja assure, Wydad et Sétif battus

Le deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine s’achevait ce dimanche et, après le TP Mazembe vendredi et Al Ahly samedi, les têtes d’affiche n’ont pas eu la partie facile. Pour la première en compétitions continentales de son nouvel entraîneur Radhi Jaïdi, l’Espérance Tunis a ainsi été accrochée en Libye par Al Ittihad Tripoli (0-0) malgré plusieurs grosses occasions en faveur des visiteurs. Ce résultat signifie que les Sang et Or devront s’imposer dans une semaine à domicile au retour pour se qualifier en phase de groupes (un match nul avec buts les éliminerait).



Résultat plus compliqué encore pour l’ES Sétif, renversée 3-1 en Mauritanie par le Nouadhibou FC du Comorien Amir Abdou après avoir pourtant mené 1-0 à la pause. Tout reste cependant envisageable pour les Algériens, qui avaient réussi à remonter une défaite 3-0 à l’aller au tour précédent face aux Gambiens du Fortune FC.



Déception aussi pour le Wydad Casablanca. Sans son nouvel entraîneur Walid Regragui, testé positif au Covid-19 et resté au Maroc, le demi-finaliste de la précédente édition s’est incliné 1-0 au Ghana face à Hearts of Oak. Son voisin du Raja a revanche assuré et pris une belle option sur la qualification en s’imposant 2-0 au Liberia face à LPRC Oilers. El Houssine Rahimi, petit frère de Soufiane, transféré aux Emirats, et Mahmoud Benhalib, ont marqué. A signaler aussi le match nul entre les Congolais de Maniema Union et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (2-2), qui place les visiteurs en position de force avant le match retour.



Les résultats de dimanche

Jwaneng Galaxy (Botswana) 0-2 Simba SC (Tanzanie)

AS Maniema Union (RDC) 2-2 Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

FC Nouadhibou (Mauritanie) 3-1 ES Sétif (Algérie)

Association Sportive Otoho (Congo) 2-2 Atlético Petroleos (Angola)

Hearts of Oak (Ghana) 1-0 Wydad Casablanca (Maroc)

LPRC Oilers (Liberia) 0-2 Raja Casablanca (Maroc)

Rivers United (Nigeria) 1-1 Al Hilal (Soudan)

Al Ittihad (Libye) 0-0 Espérance sportive de Tunis (Tunisie)



Afrikfoot