Rejet du projet de LFR : «Il s'agit du blocage de la vassalisation du Sénégal», assume Guy Marius Sagna

Au Sénégal, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2026. Ce rejet, survenu le vendredi 23 octobre 2026, constitue la continuité du «désaccord profond» et du bras de fer politique majeur entre le gouvernement et la majorité parlementaire du parti Pastef d’Ousmane Sonko).



Dans une publication, sur Facebook, ce dimanche 25 octobre, Guy Marius Sagna, député de la majorité a assumé ce «blocage», soutenant qu’il vise à prévenir «la vassalisation» du Sénégal. «Quand Sonko et Pastef protègent le peuple sénégalais - surtout les plus vulnérables - du deal fait par Diomaye, le FMI et Macky sur leur dos, il est normal que leurs partisans parlent de blocage sans expliquer qu'il s'agit du blocage de la vassalisation du Sénégal, de l'appauvrissement des sénégalais», a soutenu le député, considéré comme un inconditionnel du président de l’Assemblée nationale, son leader.



Pour rappel, face au «blocage» budgétaire, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a prévu de s'exprimer devant la presse ce dimanche 25 octobre 2026 pour justifier ses arbitrages économiques, particulièrement cruciaux dans le cadre des négociations du Sénégal avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans la foulée, ce même jour, Pastef a aussi prévu une conférence de presse, alors que la séance plénière pour l’examen du texte est prévue mardi 27 octobre.