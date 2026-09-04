Tournoi UFOA-A U17 : Lamine Sané publie la liste des Lionceaux avec les champions d'Afrique en titre

Le sélectionneur de l'équipe nationale U17, Lamine Sané, a publié la liste des joueurs convoqués pour disputer le Tournoi UFOA-A U17 2026, prévu au Sénégal du 7 au 20 septembre. Cette compétition régionale sert de tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Pour aborder ce rendez-vous à domicile, le technicien sénégalais a fait le choix de la continuité en convoquant une ossature largement issue de l'effectif récemment sacré champion d'Afrique lors de la CAN U17 au Maroc.



Dans les cages, le meilleur gardien du dernier tournoi continental, Assane Sarr (Ndangane FC), tient son rang aux côtés d'Ibrahima Dione (Oslo FA) et de Mouhamed Baba Diallo (Diambars FC). Le secteur défensif s'articule autour du champion d'Afrique Cheikh Thior (Oslo FA), épaulé notamment par Aliou Dieye, Arona Diallo et Ibrahima Gassama. Au milieu de terrain, le sélectionneur renouvelle sa confiance aux cadres du sacre marocain, à l'instar d'Émile Niaga Sadio (Essamaye FC), Mahamet Ba et Souleymane Commissaire Faye, rejoints par Serigne Aliou Diop et Maguette Gueye. Enfin, l'attaque sera emmenée par Daouda Fofana Fall (Génération Foot) et Cheikh Omar Sy (Castors FC), avec pour ambition de valider le ticket des Lionceaux pour la phase finale de la CAN U17.