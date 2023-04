La 11e édition Ramadan Action : le groupe "No Stress Land" offre des rations alimentaires à 1135 familles

Le groupe "No Stress Land" dirigé par Sanou Ndiaye, a procédé samedi à la distribution des rations alimentaires. Chaque ration est estimée à 50 mille F CFA. Pour cette 11e édition 2023, 1135 familles sont ciblées.



« Nous sommes un groupe d'amis qui s'est constitué sur Facebook. Et à travers ce groupe, nous avons décidé de faire le social. Le président a lancé cette initiative depuis 2013 et depuis lors, cette action sociale s’est perpétuée. Notre action phare, c'est l’action ramadan ».



Le président Sanou Ndiaye a expliqué qu’ils mènent en dépit de l’action ramadan, ils ciblent aussi les hôpitaux. « Dernièrement, nous sommes allés à l'hôpital Abass Ndao, le 4 avril nous étions au Daara de Bop pour aider les talibés. Nous avons des actions diversifiées », a-t-il détaillé.



Pour la 11e édition, nous avons ciblé 1135 familles. Et chacune des familles reçoit une ration alimentaire de 50 mille F CFA constituée de denrées alimentaires diverses : du riz, de l'huile, de l'eau, toute sorte de denrées alimentaires. Et nous allons faire le tour du Sénégal. Dès samedi, nous irons à Thiès », a déclaré Aminata Seck Fall secrétaire général du groupe Non Stress Land. Cette année 4 tonnes de riz ont été mobilisés.



Poursuivant, elle précise : « Pour ce qui est du montant, nous ne pouvons pas donner un chiffre exact, mais il faut dire que c’est à plus de 6 millions de F CFA. Les fonds viennent des membres du groupe et des bonnes volontés, comme la BCAO, la Casamançaise, entre autres ».



« Cette ration alimentaire complète permettra à ces familles démunies de passer un ramadan sans stress et en toute dignité. De 2013 à aujourd’hui, pas moins des dizaines de milliers de familles ont reçu des rations alimentaires du groupe Nos Stress Land », a expliqué le président de NSL, Sanou Ndiaye.