Basket – BAL 2024 : l’US Monastir et Douanes se qualifient aux Finals 8

Le champion de Tunisie et champion en titre de la BAL en 2022, l’US Monastir s’est adjugé son billet rwandais en s’imposant ce dimanche après-midi contre les nigérians de Rivers Hoopers (73-62).

De son côté, l'AS Douanes a battu l'équipe de l'APR Rwanda par 79 à 54 à Dakar Arena de Diamniadio devant les présidents sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et rwandais Paul Kagame.

Rivers Hoopers (1er), AS Douanes (2e) et US Monastir (3e) sont ainsi les trois équipes qualifiées dans la conférence Sahara qui a pris fin ce dimanche à Dakar Arena. Elles se sont qualifiées pour la phase finale de la BAL 2024 à Kigali, au Rwanda.

Ainsi, Rivers Hoopers (Nigéria), l'AS Douanes (Sénégal) et l'US Monastir (Tunisie) rejoignent Al Ahly (Egypte), FUS Rabat (maroc), Petro de Luanda (Angola), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et Al Ahly (Libye), pour les Play-offs, prévus du 24 mai au 1er juin prochains.

Résultats de la manche retour

Jeudi 9 mai 2024

AP Rwanda / US Monastir 70-83

Rivers Hoopers (Nig) / AS Douanes 54-56

Samedi 11 mai 2024

Rivers Hoopers – AP Rwanda 78-71

AS Douanes – US Monastir 69-75

Dimanche 12 mai 2024

Rivers Hoopers – US Monastir 62-73

AS Douanes – AP Rwanda 79- 54

Les résultats de la phase aller

Mardi 7 mai 2024

US Monastir – Rivers Hoopers 63-84

AP Rwanda – AS Douanes 66-61

Samedi 4 mai

AP Rwanda – US Monastir 89-84

AS Douanes – Rivers Hoopers 68-77

Dimanche 5 mai

AP Rwanda – Rivers Hoopers 82-86

US Monastir – AS Douanes 59-76

L'US Monastir et l'AS Douanes ont composté leurs tickets pour les Finals 8 en battant respectivement Rivers Hoopers (73-62) et l'APR Rwanda (79- 54) ce dimanche, lors de la 6e journée de la Conférence Sahara de la Basket Africa League (BAL) édition 2024.