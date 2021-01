La BAD nomme Mohamed Chérif, chef de bureau-pays pour le Sénégal

De nationalité mauritanienne, Mohamed, le chef du bureau-pays désigné pour le Sénégal, a rejoint la Banque africaine de développement en 2005. Il est actuellement le chef du bureau-pays de Madagascar.



Jusqu’à sa nomination, Mohamed a occupé les postes de chef de bureau-pays à Madagascar (2017-2020), chargé en chef de programme pays à la direction régionale Nord à Tunis en Tunisie (2016 - 2017), et chargé en chef de programme régional au Centre de ressources de la région Afrique australe, à Pretoria en Afrique du Sud (2013-2016). Il a également été chargé principal de programme pays et responsable (OIC) du bureau du Burkina Faso (2009-2011), et coordinateur principal des ressources et des programmes au département de l'évaluation indépendante (2008-2009).



Avant son entrée à la Banque, Mohamed était économiste et expert en développement des affaires auprès d’IDEA international au Québec (Canada), planificateur stratégique principal au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international à Ottawa, dans la province de l’Ontario, au Canada, et conseiller en gestion de projet et en coopération agricole en Guinée Conakry, au Centre canadien d'études et de coopération internationale (CECI), une ONG financée par l'Agence canadienne de développement international (ACDI).

Mohamed Cherif est titulaire de trois diplômes post-universitaires, notamment d’un diplôme d'ingénieur en agriculture de l'école nationale d'agriculture de Meknès, au Maroc, d’un master en économie rurale (M.Sc.) de l'université de Laval, au Québec (Canada), et d’un master en administration des affaires (MBA) de l'université d'Ottawa (Canada).