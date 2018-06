La Banque Mondiale décaisse 30 millions de dollars pour aider les victimes de la houle à Saint-Louis

La Banque Mondiale a accepté jeudi de mettre 30 millions de dollars pour venir en aide à plusieurs centaines de familles touchées par la houle à Saint-Louis. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'institution financière mondiale dit avoir "approuvé aujourd'hui un crédit de l'Association internationale de développement (IDA) * de 30 millions de dollars (24,4 millions d'euros) pour soutenir directement 927 ménages de près de 10 000 personnes de la ville de Saint Louis déjà déplacées par l'érosion côtière ou parmi les personnes les plus vulnérables vivant actuellement dans la zone de 20 mètres considérée comme très à risque d'inondation".La Banque Mondial d'ajouter que cette approbation fait suite à un appel à l'aide internationale pour faire face à l'érosion côtière de la ville, faite par le maire de Saint-Louis lors du One Planet Summit en décembre 2017 à Paris."Au cours des dernières années, nous avons vu des ondes de tempête plus fréquentes et plus intenses. Tout au long de la côte, nous pouvons voir les effets dévastateurs de l'érosion sur les maisons et les infrastructures détruites. Il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour préserver la Langue de Barbarie afin qu'elle puisse continuer sa fonction de protection pour toute la ville ", a déclaré Amadou Mansour Faye, maire de Saint Louis et ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement.La visite en février 2018 du président de la République français Emmanuel Macron dans la Langue de barbarie à Saint, en compagnie du Président sénégalais Macky Sall et du président de la Banque Mondiale Jim Yong Kim, a contribué à accélérer les choses.