La CAF décide de faire rejouer le match Zamalek-Génération Foot: le champion en titre sénégalais vers un refus

La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de faire rejouer le match Zamalek-Génération Foot, annulé suite à une polémique née de la délocalisation et de la déprogrammation orchestrée par les dirigeants du club égyptien.



En effet, les académiciens avaient catégoriquement refusé que le match programmé au Caire le samedi 28 septembre soit reprogrammé le dimanche dans une autre ville. Le président Mady Touré et ses hommes décidaient alors de rentrer au Sénégal, conscients que le règlement de la CAF était en leur faveur.



Du côté du Zamalek, le président Mortada avait même perdu sa sérénité en menaçant la Secrétaire générale de la FIFA et le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).



Ce mardi, une décision surprenante de l'instance dirigeante du football africain est tombée. Celle de faire rejouer le match le 24 octobre prochain. Cependant, une source sûre informe que Génération Foot ne va pas accepter de rejouer contre le Zamalek.