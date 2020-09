La CAF dévoile les dates des compétitions interclubs 2020-2021

Alors que la CAF n’entame que ce mois le dernier virage pour ses compétitions de la saison 2019-2020, les dates de celles 2020-2021 sont connues.



D’après le calendrier dévoilé par la Commission interclubs, et parcouru par Africa Top Sports, les associations nationales ont du 1er septembre au 20 octobre pour inscrire leurs clubs. Et les dates d’inscription de joueurs vont du 21 octobre au 5 novembre et du du 6 novembre au 19 novembre 2020.



Les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération débutent du 20 novembre au 20 décembre.



Pour rappel, malgré une annulation pure et simple de la saison de Ligue 1, le Sénégal va être quand même représenté dans ces compétitions interclubs. Tengueth FC qui a été champion à la mi-saison a été désigné comme devant représenter le pays à la Ligue des champions et son dauphin au classement le Jaraaf, va représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération.



La phase de poules de la Ligue des champions débutera le 12 février 2021 pour s’achever le 11 avril. Tandis que celle de la Coupe de la Confédération, du 10 mars au 26 avril.

Par ailleurs, les finales des compétitions interclubs CAF sont prévues les 10 juillet (Coupe de la Confédération) et 17 juillet (Ligue des champions).