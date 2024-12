La CAF organise un atelier sur le développement des talents africains avec l’implication de Diambars et Génération Foot

Le 4 décembre 2024, la CAF a organisé une réunion dédiée aux académies de football au Caire, en Égypte, réunissant des experts du développement à travers l’Afrique. Cet événement, qui marque le début d’une série d’initiatives, vise à renforcer les bases du football africain en mettant l’accent sur la formation des jeunes talents.



Diambars et Génération Foot, figures emblématiques de la formation footballistique au Sénégal, figuraient parmi les prestigieuses académies invitées, aux côtés d’institutions reconnues telles qu’Al Ahly, la RS Berkane, et l’Académie Right to Dream, Right to Dream, l’Académie Zed FC, les Kaizer Chiefs, l’École de Football des Brasseries du Cameroun. Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF, a souligné l’importance de cet atelier : « Le football des jeunes constitue une priorité pour le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Les académies jouent un rôle clé dans le développement des talents. Il est essentiel de créer un cadre propice pour favoriser la progression des jeunes joueurs, en collaboration avec la FIFA. »



Parmi les propositions issues de cet atelier figurent l’organisation de tournois nationaux et régionaux pour les académies, classés par catégories d’âge, afin d’offrir des plateformes compétitives aux jeunes talents. Ces initiatives devraient permettre d’accélérer leur développement et d’harmoniser les approches de formation sur tout le continent. Les conclusions de cette réunion seront présentées au Président de la CAF et au Comité Exécutif pour validation. Elles visent à renforcer l’engagement du football africain dans la formation de jeunes joueurs, tout en établissant des standards élevés pour les académies à travers l’Afrique.