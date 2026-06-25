La CEDEAO évalue la situation des migrants bloqués en Libye

La Commission de la CEDEAO a mené une mission d'évaluation humanitaire en Libye du 8 au 13 juin 2026. Cette action fait suite aux directives du 66e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. L'objectif est de formuler des interventions urgentes pour les ressortissants ouest-africains bloqués dans le Maghreb.



La délégation, dirigée par Usman Obeche, a consulté les autorités libyennes et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les évaluateurs ont également échangé avec les missions diplomatiques de la région et les représentants des communautés de migrants.



L'équipe s'est notamment rendue au centre de détention de Tajoura à Tripoli pour s'entretenir directement avec les migrants détenus. Deux autres missions similaires sont prévues en Algérie et en Tunisie.