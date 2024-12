La CEDEAO réfute les accusations du Général Tchiani contre Tinubu et les autres Etats membres

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a réagi aux accusations du président nigérien Abdourahmane Tchiani dans un récent entretien accordé à la télévision nationale nigérienne (RTN).



En effet, le Général Tchiani a accusé Tinubu de comploter avec la France pour déstabiliser le Niger, en collaboration avec des groupes terroristes et des proches de l’ancien président Bazoum réfugiés au Nigeria. « Le Président Tinubu doit s’expliquer et éclairer les Nigérians sur l’argent qu’il a reçu en France», a déclaré Tchiani, ajoutant que le Nigeria abrite des bases françaises destinées à déstabiliser le Niger.



Réponse de la CEDEAO



Dans un communiqué publié le jeudi 26 décembre 2024, la CEDEAO exprime sa « profonde préoccupation face aux allégations portées contre le Nigeria et d’autres États membres ».



Pour l’organisation, « ni Abuja, ni aucune autre capitale des pays membres ne parrainent le terrorisme ».



« Depuis des années, le Nigeria soutient la paix et la sécurité de plusieurs pays, non seulement dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi sur le continent africain. Les récents succès enregistrés par la Force Multinationale Mixte (MNJTF) dirigée par le Nigeria démontrent l’engagement du pays envers la paix et la sécurité dans toute la région », souligne la CEDEAO.



De plus, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest « réfute donc toute suggestion selon laquelle un pays aussi généreux et magnanime deviendrait un Etat parrain du terrorisme ».



Enfin, la CEDEAO appelle « tous les Etats de la région à promouvoir le dialogue et la stabilité et à s’abstenir de faire des accusations qui ne sont pas soutenues par des preuves ».